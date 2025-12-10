El petróleo de Texas sube un 0,36 %, hasta 58,46 dólares el barril

Nueva York, 10 dic (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subió este miércoles un 0,36 %, hasta 58,46 dólares el barril, tras darse a conocer que EE.UU. interceptó y confiscó un petrolero frente a las costas de Venezuela.

Al término de la sesión de hoy, los contratos de futuros del WTI para entrega en enero sumaron 0,21 dólares con respecto a la jornada anterior.

La noticia de que EE.UU. confiscó un petrolero sancionado cerca de Venezuela, confirmada esta tarde por el presidente Donald Trump, alimentó las preocupaciones por la oferta de crudo, según los analistas.

La incautación podría dificultar mucho más la exportación de petróleo de Venezuela, ya que otros transportistas ahora probablemente se muestren más reacios a cargar sus cargamentos, de acuerdo con Bloomberg, que había informado en exclusiva de la intercepción.

En el plano económico, la Reserva Federal estadounidense (Fed) volvió a recortar los tipos de interés, dejando el referencial en una horquilla entre el 3,5 % y el 3,75 %. Unas tasas más bajas suelen ser positivas para la demanda de petróleo.

Por otra parte, los operadores tienen en el punto de mira la guerra en Ucrania y la posibilidad de que Kiev y Moscú alcancen un acuerdo de paz. EFE

