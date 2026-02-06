El petróleo de Texas sube un 0,4 % tras vuelta de negociaciones nucleares de EEUU e Irán

Nueva York, 6 feb (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este viernes un 0,41 %, hasta los 63,55 dólares el barril, tras la vuelta de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear iraní.

Al cierre de la sesión en la Bolsa de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en marzo sumaron 0,26 dólares, respecto al cierre anterior, cuando bajó un 2,84 %.

El precio del crudo bajó un 2,5 % en la semana después de varios días de subidas y bajadas provocadas principalmente por las tensiones entre Irán y Estados Unidos.

«A corto plazo, los operadores seguirán muy pendientes de las reuniones entre Estados Unidos e Irán», afirmó Dennis Kissler, de BOK Financial a The Wall Street Journal.

La subida más alta se produjo el miércoles, cuando creció un 3,1 %, hasta los 65,14 dólares, después de haber ganado un 1,72 % el martes.

Este cierre de la semana llega el mismo día que Washington y Teherán retomaron indirectamente las conversaciones desde posturas muy alejadas y tras días bajo la amenaza de una intervención militar estadounidense, que ha desplazado un portaaviones cerca de aguas iraníes.

El ministro de Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al Busaidi, mediador de las negociaciones en Mascate, coordinó el intercambio de mensajes ente los enviados de EE. UU., Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Donald Trump, y la delegación iraní, encabezada por su canciller, Abás Araqchí.

Irán afirmó, tras la primera ronda de negociación, que había sido «un buen comienzo» y que ambos han acordado continuar negociando, aunque no concretó una fecha.

Las conversaciones han supuesto la primera vez que ambos países, considerados mutuamente enemigos, se han sentado con el objetivo de llegar a un acuerdo desde que en junio EE.UU. lanzó un bombardeo contra instalaciones nucleares iraníes, lo que ha paralizado la capacidad de enriquecimiento de uranio iraní.

Estas negociaciones se producen en uno de los momentos más bajos de la República Islámica tras vivir en diciembre enero las protestas más violentas desde su fundación en 1979, en medio de una grave crisis económica, un fuerte descontento de la población, su peor sequía en décadas y carencias de electricidad y gas. EFE

