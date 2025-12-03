El petróleo de Texas sube un 0,53 %, hasta 58,95 dólares el barril

Nueva York, 3 dic (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subió este miércoles un 0,53 %, hasta 58,95 dólares el barril, ante el aparente estancamiento de las negociaciones para la paz en Ucrania entabladas entre Estados Unidos y Rusia.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en enero sumaron 0,31 dólares respecto a la jornada previa.

El Kremlin negó este miércoles haber rechazado el plan de paz de Estados Unidos para Ucrania en las negociaciones de cinco horas que sostuvieron anoche el presidente ruso, Vladímir Putin, y el enviado de la Casa Blanca Steve Witkoff, mientras Kiev mantiene que no hubo avances.

Los analistas señalaban que el mercado está pendiente de cualquier progreso por su impacto en las sanciones estadounidenses contra las empresas rusas, incluyendo las mayores petroleras del país, Rosneft y Lukoil, que limitan la oferta de crudo global.

Mientras tanto, Ucrania volvió hoy a atacar el oleoducto Druzhba que conecta Rusia con Hungría y Eslovaquia, los dos países de la Unión Europea que siguen importando crudo ruso de forma directa.

En el plano doméstico, se espera que esta tarde el Gobierno de EE.UU. publique los datos semanales de las reservas comerciales de combustibles pero las estimaciones del Instituto Americano de Petróleo (API), la patronal, apuntan a un incremento.

El API reportó anoche un incremento semanal en las reservas de crudo y gasolina, lo que hace se puede interpretar como una señal de debilidad en la demanda. EFE

