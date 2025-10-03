El petróleo de Texas sube un 0,66 % hasta 60,88 dólares el barril
Nueva York, 3 oct (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este viernes con una subida del 0,66 %, hasta los 60,88 dólares el barril, revirtiendo cuatro jornadas de pérdidas que lo habían acercado a su nivel mínimo en los últimos cuatro meses.
Al término de sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en noviembre sumaron 40 centavos respecto al cierre de la jornada anterior.
En el cómputo semanal, el oro negro ha perdido 4,84 dólares en medio de incertidumbres geopolíticas y la expectativa de que la OPEP+ eleve de nuevo su producción.
La OPEP+ podría acordar aumentar la producción de petróleo hasta en 500.000 barriles diarios en noviembre, el triple del aumento alcanzado en octubre, ya que Arabia Saudita busca recuperar cuota de mercado, informaron hoy medios especializados.
En Estados Unidos, los operadores temen una posible desaceleración de la economía a causa del cierre parcial del Gobierno federal de EEUU, activado ante la incapacidad de republicanos y demócratas para acordar un presupuesto antes de la fecha límite. EFE
