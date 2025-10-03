The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El petróleo de Texas sube un 0,66 % hasta 60,88 dólares el barril

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nueva York, 3 oct (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este viernes con una subida del 0,66 %, hasta los 60,88 dólares el barril, revirtiendo cuatro jornadas de pérdidas que lo habían acercado a su nivel mínimo en los últimos cuatro meses.

Al término de sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en noviembre sumaron 40 centavos respecto al cierre de la jornada anterior.

En el cómputo semanal, el oro negro ha perdido 4,84 dólares en medio de incertidumbres geopolíticas y la expectativa de que la OPEP+ eleve de nuevo su producción.

La OPEP+ podría acordar aumentar la producción de petróleo hasta en 500.000 barriles diarios en noviembre, el triple del aumento alcanzado en octubre, ya que Arabia Saudita busca recuperar cuota de mercado, informaron hoy medios especializados.

En Estados Unidos, los operadores temen una posible desaceleración de la economía a causa del cierre parcial del Gobierno federal de EEUU, activado ante la incapacidad de republicanos y demócratas para acordar un presupuesto antes de la fecha límite. EFE

jco/av

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR