El petróleo de Texas sube un 0,68 %, hasta 60,98 dólares el barril

Nueva York, 31 oct (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subió este viernes un 0,68 %, hasta 60,98 dólares el barril, con los operadores atentos a la creciente tensión entre Venezuela y EE.UU..

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en diciembre sumaron 0,41 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior.

En el cómputo mensual, el Texas ganó un ligero 0,31 %, tras un mes en el que ha primado en el mercado la perspectiva de un exceso de oferta por el previsto aumento de producción de la OPEP y sus aliados (OPEP+).

Según The Wall Street Journal, la previsión de este incremento por parte de la alianza petrolera «frena las subidas» de los precios.

Este mes también han estado en el foco del mercado las sanciones de Estados Unidos a las dos mayores petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, así como las conversaciones comerciales entre EE. UU. y China.

En este sentido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que reducirá del 20 al 10 % los aranceles sobre el gigante asiático que impuso en represalia por el tráfico de fentanilo.

Hoy, los operadores estuvieron pendientes de la creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos, después de que el Miami Herald y The Wall Street Journal afirmasen que la Administración de Trump se prepara para atacar instalaciones militares en el país caribeño.

Sin embargo, momentos después Trump negó estar considerando atacar Venezuela y aseguró que los artículos de la prensa «no son verdad».

En el plano económico, esta semana destacó la decisión de la Reserva Federal (Fed) de recortar los tipos de interés en otro cuarto de punto, hasta dejarlos en una horquilla entre el 3,75 % y el 4 %. Una bajada de las tasas suele impulsar los precios del crudo. EFE

