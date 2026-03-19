El petróleo de Texas sube un 0,77 % tras los ataques de Irán a infraestructuras en Catar

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Nueva York, 19 mar (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) amaneció este jueves con una subida de un 0,77 %, hasta los 97,06 dólares el barril, después de que Catar informara que ataques iraníes habían causado daños considerables en Ras Laffan, sede de la planta de gas natural licuado más grande del mundo.

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI sumaban 0,74 dólares con respecto al cierre del día anterior.

Los ataques contra infraestructuras energéticas clave en Oriente Medio aumentan el temor de una escasez global de suministro en el marco de la prolongación del conflicto bélico con Irán.

Doha declaró el miércoles que los ataques con misiles iraníes habían dañado una instalación clave para la exportación de gas natural licuado (GNL).

Esta acción se produjo tras la advertencia de Teherán de atacar instalaciones energéticas en Catar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos en represalia por el bombardeo israelí a una planta de procesamiento de gas natural en Irán.

Para intentar frenar la subida del precio del oro negro y del gas, el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, afirmó este jueves que el Gobierno de Donald Trump estudia medidas de emergencia, como desbloquear crudo iraní y usar sus propias reservas. EFE

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