El petróleo de Texas sube un 0,91 % en medio de la tensión entre EE.UU. y Venezuela

2 minutos

Nueva York, 19 dic (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este viernes un 0,91 %, hasta 56,66 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela.

Los contratos de futuros del WTI para entrega en enero ganaron 0,51 dólares respecto a la jornada anterior.

Tras meses destruyendo embarcaciones supuestamente cargadas de droga cerca de Venezuela, país miembro de la alianza petrolera OPEP, Trump dijo hoy que no descarta una guerra con el país caribeño en una entrevista telefónica con la cadena NBC News.

Además, esta semana el republicano ordenó el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, en lo que supone un paso más en la escalada de presión de Washington sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Según Muyu Xu, analista sénior de petróleo de la firma Kpler, las exportaciones de crudo venezolano se enfrentan a una posible desaceleración tras la incautación de EE.UU. de un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela la semana pasada.

Venezuela exportó entre 750.000 y 775.000 barriles de crudo diarios en octubre y noviembre, de los cuales alrededor del 20 % se dirigían a Estados Unidos bajo una licencia otorgada a Chevron, de acuerdo con datos de Kpler.

En el cómputo semanal, los precios del crudo han bajado un 1,53 %, en medio de la tensión entre EE.UU. y Venezuela y ante la posibilidad de nuevas sanciones estadounidenses a Rusia.

Además, persiste el temor entre los operadores a una posible interrupción del suministro de crudo. EFE

