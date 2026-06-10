El petróleo de Texas sube un 1,03 % ante la escalada de tensión entre EE.UU. e Irán

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Nueva York, 10 jun (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía este miércoles un 1,03 %, hasta 89,11 dólares el barril, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara que Irán ha tardado demasiado en negociar un acuerdo y que ahora «tendrán que pagar las consecuencias»

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en Estados Unidos, subieron 0,91 dólares respecto al cierre de la jornada anterior.

«Irán solo habla y no actúa. ¡El matón de Oriente Medio está MUERTO! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente, ¡ahora tendrán que pagar las consecuencias!», dijo Trump en su red social, Truth Social, después de que Irán afirmara que va a revisar la continuación de las negociaciones tras las últimas hostilidades.

Esta pasada noche ha sido la peor, en términos de ataques, desde el alto el fuego establecido el 8 de abril, después de que las fuerzas estadounidenses atacasen varios puntos del sur de Irán como represalia por el supuesto derribo de un helicóptero en el estrecho de Ormuz.

Irán respondió con bombardeos contra 21 objetivos militares estadounidenses en todo Oriente Medio, incluido Jordania, Kuwait y Baréin, un extremo negado por Washington.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, aseguró este miércoles que, tras estos ataques, van a «revisar la situación» de las negociaciones con EE.UU., ya que «el proceso diplomático no se desarrolla en el vacío, y para avanzar en cualquier proceso diplomático se necesita un clima mínimo en el que trabajar». EFE

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