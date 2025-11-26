El petróleo de Texas sube un 1,2 %, hasta 58,65 dólares el barril

Nueva York, 26 nov (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subió este miércoles un 1,2 %, hasta 58,65 dólares el barril, con el foco puesto en la guerra en Ucrania y un posible exceso de oferta de crudo.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en enero sumaron 0,7 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior.

En las últimas sesiones, los operadores han tenido la vista puesta en la guerra entre Ucrania y Rusia y un posible acuerdo de paz entre ambos países.

En este sentido, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó ayer que su equipo ha logrado «avances significativos con respecto al fin de la guerra» en Ucrania, que se alarga más de tres años.

Además, aseguró que quiere reunirse «pronto» con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y con el líder ruso, Vladímir Putin, pero solo lo hará una vez el plan de paz para poner fin a la guerra sea «definitivo».

Aparte de esto, las reservas comerciales de petróleo en EE.UU. aumentaron la semana pasada en 2,8 millones de barriles, según la Administración de Información Energética (EIA, en inglés).

El repunte de los precios se produce pese a que el crudo atraviesa un periodo marcado por múltiples presiones a la baja, según el analista Antonio Di Giacomo, de la firma XS.Com.

Este periodo bajista tiene lugar, en parte, por el incremento en las reservas, la posibilidad de un exceso de oferta, la producción constante de la OPEP+ y los avances diplomáticos entre Rusia y Ucrania, de acuerdo con el experto.

«Aunque los precios del (petróleo) Brent y del WTI se han estabilizado temporalmente, las perspectivas a corto y medio plazo siguen inclinándose a la baja», asegura. EFE

