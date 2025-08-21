The Swiss voice in the world since 1935

El petróleo de Texas sube un 1,3 %, hasta los 63,52 dolares el barril

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Nueva York, 21 ago (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este miércoles con una subida del 1,3 %, hasta los 63,52 dólares el barril, impulsado por la caída semanal en las reservas comerciales de EE.UU. y la falta de avances en las negociaciones entre Rusia y Ucrania.

Al cierre de la jornada en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en octubre, nuevo mes de referencia, subieron 81 centavos respecto a la sesión anterior.

Según los analistas, sigue en el foco la reducción de unos 6 millones de barriles de crudo en las reservas comerciales divulgado el miércoles por el Gobierno de EE.UU., muy superior a lo esperado.

En paralelo, señalan el aparente estancamiento en las conversaciones entre Rusia y Ucrania tras las recientes cumbres de sus presidentes con el estadounidense, Donald Trump.

Aparte, destacan que el próximo 27 de agosto es posible que EE.UU. eleve los aranceles a la India del 25 al 50 % como castigo por sus compras de crudo ruso, que argumenta favorecen a esa nación en la guerra con Ucrania.

Desde la invasión de Ucrania en 2022, la India ha aumentado drásticamente sus importaciones de crudo ruso con descuento, convirtiéndose en uno de sus mayores compradores a nivel mundial.

Aparte de eso, el mercado está pendiente de la intervención del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, este viernes en el simposio anual de Jackson Hole (Wyoming).

Según la herramienta de estimación FedWatch, el mercado pronostica que el banco central dictará una bajada de los tipos de interés en la próxima reunión de política monetaria, en septiembre. EFE

nqs/fjo/llb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
4 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR