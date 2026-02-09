El petróleo de Texas sube un 1,3 %, pendiente de las tensiones entre EE.UU. e Irán

Nueva York, 9 feb (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este lunes un 1,3 %, hasta 64,36 dólares el barril, pendiente de las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Al cierre de la sesión en la Bolsa de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en marzo sumaron 0,81 dólares respecto al cierre anterior, cuando subió un 0,41 %.

Según los analistas, el precio subió después de que el Departamento de Transporte de EE.UU. advirtiera a los buques estadounidenses que pasan por el estrecho de Ormuz de que se alejen de la costa iraní.

La advertencia marítima se produce después de negociaciones nucleares indirectas entre EE.UU. e Irán el viernes en Mascate, Omán, bajo mediación de este país.

Estas negociaciones fueron calificadas como positivas por ambas partes, que se han mostrado dispuestas a continuar las conversaciones, sin precisar aún una fecha.

No obstante, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, que preside la delegación iraní en ese diálogo, dijo el sábado al canal Al Jazeera que Irán responderá si Washington le ataca con los activos que tiene en Oriente Medio.

Según Araqchí, la cuestión nuclear es el único tema en discusión en las negociaciones con Washington, y el programa de misiles iraní es indiscutible.

El ministro consideró «indiscutible» el enriquecimiento de uranio con fines pacíficos, pero dijo que está dispuesto a disipar preocupaciones sobre el programa nuclear iraní «de manera transparente».

Otro factor geopolítico en juego es la suspensión de las compras de petróleo de la India a Rusia para priorizar la compra de energía estadounidense, que el mercado sigue analizando, indicaban los expertos. EFE

