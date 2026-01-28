El petróleo de Texas sube un 1,3 % tras caída en reservas de EEUU y tensiones con Irán

2 minutos

Nueva York, 28 ene (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este miércoles un 1,3 % hasta los 63,21 dólares el barril, impulsado por una caída en las reservas de crudo comerciales de EE.UU. y las crecientes tensiones entre este país e Irán.

Al cierre de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en marzo sumaron 0,82 dólares respecto al día anterior.

La Administración de Información de Energía de EE.UU. divulgó hoy una caída en las reservas de crudo de 2,3 millones de barriles en la última semana cuando los analistas esperaban un aumento, así como una reducción en las importaciones.

Mientras tanto, siguen aumentando las tensiones entre EE.UU. e Irán tras el envío de una flota a Oriente Medio por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, y las amenazas de intervenir militarmente en el país persa si no se presta a negociar.

Trump aseguró hoy que la flota naval que envió está lista para «cumplir su misión con rapidez y violencia», como en Venezuela, y dijo esperar que Irán se siente pronto a negociar para llegar a un acuerdo “justo y equitativo” para todas las partes y en el que no haya ”armas nucleares”.

El mandatario ordenó el envío de la flota tras las protestas que sacudieron el país desde finales de diciembre de 2025 y que fueron sofocadas violentamente por la República Islámica.

Los analistas señalaban que la posibilidad de ataques estadounidenses en Irán, así como posibles represalias, pueden desembocar en el bloqueo del estrecho de Hormuz, lo que tendría consecuencias para la cadena de suministro de combustibles. EFE

nqs/jco/av