El petróleo de Texas sube un 1,33 %, hasta los 62,55 dólares el barril

2 minutos

Nueva York, 8 oct (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este miércoles con una subida del 1,33 %, hasta los 62,55 dólares el barril, impulsado por un aumento semanal en el consumo de crudo en EE.UU. y por factores geopolíticos y económicos.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en noviembre sumaron 82 centavos con respecto al cierre de la jornada anterior.

Según los analistas, hoy influyó el informe semanal de la Administración de Información de Energía de EE.UU., que arrojó un aumento mayor del esperado en la reservas comerciales de crudo, habitualmente señal de debilidad, pero también un aumento en el consumo.

Las reservas aumentaron en 3,7 millones de barriles de crudo la semana pasada, pero el suministro de productos derivados del petróleo, que se interpreta como una medida de consumo, se elevó a casi 22 millones de barriles, la cifra más alta desde diciembre de 2022.

Mientras tanto, prosigue el cierre parcial del Gobierno federal de EE.UU., propiciado por el desacuerdo político sobre los presupuestos, y que alimenta la preocupación de los operadores por una posible desaceleración de la economía si se alarga demasiado.

Otro de los factores alcistas de hoy fue el aparente estancamiento en el proceso de paz entre Ucrania y Rusia tras el optimismo generado por la cumbre entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska.

En paralelo, el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, dijo este miércoles que la producción de derivados de petróleo en Rusia se está incrementando y el mercado interno está equilibrado pese a los persistentes ataques de drones ucranianos contra las refinerías rusas.

La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, acordó este domingo un nuevo aumento de la producción de crudo para noviembre, de 137.000 barriles diarios, lo que supone su octavo incremento mensual consecutivo.EFE

nqs/jco/cpy