The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El petróleo de Texas sube un 1,41 % tras un aumento de producción OPEP+ menor del esperado

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Nueva York, 6 oct (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este lunes con una subida del 1,41 %, hasta los 61,74 dólares el barril, después de que el aumento de producción estipulado este fin de semana por la OPEP+ para noviembre fuera menor de lo esperado.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en noviembre sumaron 86 centavos respecto al cierre de la jornada anterior.

La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, acordó este domingo un nuevo aumento de la producción de crudo para noviembre, de 137.000 barriles diarios, lo que supone su octavo incremento mensual consecutivo.

Los operadores temían que este aumento pudiera llegar hasta los 500.000 barriles diarios.

En vísperas de la reunión, fuentes indicaron que, si bien Rusia abogaba por un aumento de 137.000 bpd para evitar presionar los precios, Arabia Saudita habría preferido duplicar, triplicar o incluso cuadruplicar esa cifra para recuperar rápidamente su cuota de mercado.

«El mercado esperaba un aumento ligeramente mayor por parte de la OPEP+, como se reflejó la semana pasada», declaró Janiv Shah, analista de Rystad.

Este es el octavo incremento mensual desde abril, de entre 137.000 y 548.000 bd cada uno, con un aumento total de las cuotas de producción de más de 2,5 millones de barriles diarios (mbd), lo que equivale a alrededor del 2,4 % de la demanda mundial.

Con estos incrementos, la OPEP+ busca revertir dos recortes voluntarios de 2023: uno de 2,2 mbd, asumido principalmente por Arabia Saudí y Rusia; y otro de 1,65 mbd, repartido entre esos ocho miembros del grupo.

Una vez devueltos al mercado los 2,2 mbd, la OPEP señala que el incremento de noviembre se hace a cuenta del recorte de 1,65 mbd.

En el cómputo de la semana pasada, el oro negro perdió 4,84 dólares en medio de incertidumbres geopolíticas y la expectativa de que la OPEP+ eleve de nuevo su producción.

Y en Estados Unidos, los operadores temen una posible desaceleración de la economía a causa del cierre parcial del Gobierno federal de EEUU, activado ante la incapacidad de republicanos y demócratas para acordar un presupuesto antes de la fecha límite. EFE

gac/asg/pddp

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
11 Me gusta
55 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR