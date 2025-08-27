The Swiss voice in the world since 1935

El petróleo de Texas sube un 1,42 % tras caída en inventarios de crudo estadounidense

Nueva York, 27 ago (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este miércoles con una subida del 1,42 %, para cerrar en 64,15 dólares el barril, tras registrarse una caída en los inventarios de crudo estadounidense.

Al cierre de la jornada en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en octubre sumaron 90 centavos respecto a la sesión anterior.

Los inventarios de crudo de EE.UU. disminuyeron la semana pasada en 2,4 millones de barriles, hasta los 418,3 millones de barriles, según informó la Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA).

Asimismo, las existencias de gasolina cayeron 1,2 millones de barriles; y las reservas de destilados, que incluyen diésel y gasóleo de calefacción, disminuyeron 1,8 millones de barriles.

Por otra parte, el impacto de los aranceles estadounidenses sobre la exportaciones indias, en respuesta a las compras de petróleo ruso por parte del Ejecutivo liderado por Narendra Modi, fue limitado a pesar de que entraron en vigor hoy.

Los operadores siguen también atentos a los ataques recíprocos de Rusia y Ucrania sobre infraestructuras energéticas y gasísticas en los últimos días.

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, ha anunciado que se reunirá con representantes ucranianos en Nueva York esta semana para avanzar hacia el eventual acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia.

En cuanto a la Fed, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo hoy que es probable que las tasas de interés bajen en algún momento, pero que deberán analizar nuevos datos económicos antes de la próxima reunión de la entidad, prevista para el 16 y 17 de septiembre. EFE

