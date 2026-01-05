El petróleo de Texas sube un 1,45 %, hasta 58,15 dólares el barril, tras captura de Maduro

Nueva York, 5 ene (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía este lunes por la mañana un 1,45 %, hasta 58,15 dólares el barril, dos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que Washington gobernará en Venezuela e invertirá en la industria petrolera nacional tras capturar al líder venezolano, Nicolás Maduro.

Los contratos de futuros del WTI para entrega en febrero subieron 0,72 dólares con respecto al dato anterior.

La subida del valor del crudo se enmarca dentro de la crisis entre EE.UU. y Venezuela -el país con mayores reservas de petróleo del mundo, según la OPEP- tras la detención de Maduro en Caracas y su posterior traslado en a Nueva York para ser juzgado ante los tribunales estadounidenses.

Trump avanzó en una rueda de prensa posterior que será su Administración la que se haga cargo de dirigir Venezuela hasta que haya una transición política y afirmó que tras las grandes compañías petroleras estadounidenses invertirán «miles de millones de dólares para reparar la infraestructura petrolera».

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, explicó este domingo que uno de los objetivos de la Administración de Donald Trump en ese período es refinar el crudo pesado de Venezuela en las refinerías estadounidenses, lo que podría alterar el precio del petróleo.

El Gobierno de Estados Unidos ha ofrecido a las petroleras de su país recuperar activos decomisados por Venezuela a cambio de que inviertan en la reactivación de la industria petrolera venezolana, según fuentes citadas por Político. EFE

