El petróleo de Texas sube un 1,51 % hasta 61,04 dólares el barril

Nueva York, 11 nov (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subió este martes un 1,51 % hasta 61,04 dólares el barril, a medida que aumenta el optimismo entre los inversores de que el cierre del gobierno estadounidense podría terminar pronto.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en diciembre sumaron 0,91 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior.

Ayer, el Senado de Estados Unidos aprobó un acuerdo auspiciado por los republicanos y respaldado por ocho demócratas para financiar temporalmente al Gobierno federal y permitir su reapertura, en una medida que ahora pasa a la Cámara de Representantes para poner fin al cierre más largo de la historia del país.

El acuerdo fue alcanzado en el día 41 de cierre de Gobierno, el más largo de la historia de Estados Unidos y pasa a manos de la Cámara de Representantes, la cual se espera que inicie sus sesiones a partir del miércoles.

No obstante, por otras parte, los inversores continúan evaluando las consecuencias de las sanciones estadounidenses contra Rusia y su impacto tanto en los mercados de crudo como de combustibles refinados. EFE

