El petróleo de Texas sube un 1,7 %, hasta 93,76 dólares, pendiente de noticias de Irán

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Nueva York, 2 jun (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas subió este martes un 1,7 %, hasta 93,76 dólares el barril, mientras el mercado espera noticias sobre Irán, que supuestamente está revisando la última propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del West Texas Intermediate (WTI, por sus siglas en inglés) con vencimiento en julio sumaron 1,6 dólares respecto al cierre anterior.

El WTI se disparó el lunes más de un 7 % después de que medios iraníes informaran de que Teherán había paralizado las negociaciones con Washington por la ofensiva israelí en el Líbano que este fin de semana se recrudeció.

No obstante, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró hoy que las negociaciones siguen en marcha, y el secretario de Estado, Marco Rubio, agregó que Irán por primera vez ha aceptado «negociar aspectos sobre su programa nuclear».

«Sigue habiendo partes que se mueven en este drama, pero al final del día no parece mucho más cercana una apertura significativa del estrecho de Ormuz respecto a hace un par de meses», dijeron analistas de la firma Ritterbusch and Associates en una nota citada por CNBC.

Trump anunció ayer un acuerdo por el que Israel y la milicia chií libanesa Hizbulá frenaban sus ataques, pero durante la madrugada de este martes se volvió a registrar fuego cruzado entre ambos bandos.

Mientras tanto, Irán, que ha condicionado el acuerdo con EE.UU. al cese de los ataques israelíes en el Líbano, no ha respondido a la última propuesta de paz estadounidense, según la agencia Mehr, que citó a una fuente informada de las negociaciones. EFE

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