El petróleo de Texas sube un 1,7 % hasta 58,32 dólares el barril tras el arresto de Maduro

Nueva York, 5 ene (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este lunes un 1,7 %, hasta 58,32 dólares el barril, en el primer día de operaciones después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que Washington gobernará en Venezuela e invertirá en la industria petrolera nacional tras arrestar al líder venezolano, Nicolás Maduro.

Los contratos de futuros del WTI para entrega en febrero sumaron 0,99 dólares con respecto al dato anterior.

La subida del valor del crudo se enmarca dentro de la crisis entre EE.UU. y Venezuela -el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, según la OPEP- tras la detención de Maduro en Caracas y su posterior traslado a Nueva York para ser juzgado ante los tribunales estadounidenses.

Maduro, en la primera audiencia celebrada este lunes en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), se declaró no culpable de todos los cargos que le imputan.

Trump avanzó en una rueda de prensa tras la captura de Maduro que será su Administración la que se haga cargo de dirigir Venezuela hasta que haya una transición política y afirmó que las grandes compañías petroleras estadounidenses invertirán «miles de millones de dólares para reparar la infraestructura petrolera».

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, explicó este domingo que, uno de los objetivos de la Administración de Donald Trump, mientras dirige Venezuela, es refinar el crudo pesado de Venezuela en las refinerías estadounidenses, lo que podría alterar el precio del petróleo.

El Gobierno de EE.UU. ha ofrecido a las petroleras de su país recuperar activos decomisados por Venezuela a cambio de que inviertan en la reactivación de la industria petrolera de ese país venezolano, según fuentes citadas por Político.

Los precios del petróleo han cotizado con volatilidad en la sesión de este lunes, aunque finalmente se han decantado por subidas notables y los expertos consideran que su evolución dependerá de los planes de Trump en el país caribeño.

Según la firma Ostrum, de Natixis IM, Venezuela antes «era un coto reservado de los Estados Unidos con la explotación del petróleo y de la química», y ahora ese país es una buena «alternativa» ante el estancamiento en el ámbito del esquisto de EE.UU.

«Si Estados Unidos toma el control de Venezuela, entonces las sanciones sobre las exportaciones de petróleo serán levantadas y la producción se reanudará, acentuando así la oferta de petróleo en el mercado mundial», señalaba el analista Phillippe Waechter, economista jefe de Ostrum. EFE

