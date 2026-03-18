El petróleo de Texas sube un 1,88 % pese a acuerdo de Irak para exportar crudo vía Turquía

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Nueva York, 18 mar (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) amaneció este miércoles con una subida del 1,88 %, hasta 98,02 dólares el barril, después de que Irak alcanzara un acuerdo para exportar crudo a través de la región del Kurdistán hacia el puerto turco de Ceyhan, eludiendo así el estrecho de Ormuz.

A las 9:30 hora local (13:30 GMT), los contratos de futuros del WTI sumaban 1,81 dólares con respecto al cierre del día anterior.

El tráfico en el estrecho de Ormuz -por donde fluye una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural- permanece en gran medida paralizado debido a los ataques contra embarcaciones.

El precio del crudo de Texas continúa volátil y se sitúa ahora en torno a esos 98 dólares el barril, en línea con el cierre del pasado viernes, en medio de la intensificación de las tensiones entre EE. UU., Israel e Irán.

Su máximo reciente se registró el 10 de marzo, cuando superó los 100 dólares por barril. Posteriormente, el precio moderó su subida tras medidas como la liberación de 400 millones de barriles de reservas estratégicas por parte de varios países, a lo que se suman anuncios como el de Turquía para facilitar las exportaciones.

Entretanto, Estados Unidos informó de que ha lanzado bombas de penetración profunda de 5.000 libras a lo largo de la costa de Irán y cerca del estrecho, con el fin de destruir emplazamientos que albergaban misiles de crucero antibuque.

«Las materias primas retomaron su reciente tendencia alcista tras la caída del lunes, con los precios del petróleo repuntando nuevamente con fuerza ante los renovados ataques iraníes contra los Emiratos Árabes Unidos, los cuales provocaron la interrupción, al menos parcial, de las operaciones de carga de crudo en el puerto de Fujairah», anota hoy Tom Essaye en su informe ‘The Sevens Report’.

Estos ataques intensificaron la preocupación en torno al deterioro de las perspectivas de suministro global en caso de que no se alcance una pronta resolución del conflicto, según el experto. EFE

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