El petróleo de Texas sube un 1,9 % por la escalada de tensión entre EE.UU. e Irán

2 minutos

Nueva York, 18 feb (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este jueves un 1,9 %, hasta 66,43 dólares el barril, impulsado de nuevo por la escalada de tensión entre EE.UU. e Irán tras las últimas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en marzo sumaron 1,24 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior.

Trump dijo este jueves que podría tomar una decisión sobre un posible ataque a Irán en los próximos diez días.

«Quizás tengamos que ir un paso más allá, o quizás no. Quizás lleguemos a un acuerdo. Lo sabrán probablemente en los próximos diez días», afirmó durante un discurso en la inauguración de la primera reunión de su Junta de Paz, creada por él mismo para resolver conflictos mundiales.

El mandatario republicano insistió además en que es necesario «llegar a un acuerdo significativo» sobre Irán, porque «de lo contrario, pueden ocurrir cosas malas».

El precio del Texas está subiendo estos días por los vaivenes entre ambos países, que han mantenido recientemente conversaciones sobre el programa nuclear de la nación persa.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, indicó el martes que Irán no abordó las líneas rojas de EE.UU. en estos encuentros, y, además, no descartó acciones miliatares contra el país de Oriente Medio.

Según informan este jueves la cadena CNN y el diario The New York Times, las fuerzas armadas de EE.UU. estarían preparadas para atacar Irán este mismo fin de semana, aunque el republicano aún no ha tomado una decisión definitiva sobre si autorizará dichas acciones.

Por ahora, el país mantiene su portaaviones USS Abraham Lincoln en el Golfo Pérsico y también enviará el buque Gerald R. Ford, según confirmó el propio Trump el pasado viernes.

Los operadores temen que una guerra entre Estados Unidos e Irán afecte al petróleo que se transporta en el estrecho de Ormuz, una ruta por la que circula aproximadamente un tercio de las exportaciones de crudo que pasan por vía marítima. EFE

asg/jco/av