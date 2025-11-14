El petróleo de Texas sube un 2,39 %, hasta 60,09 dólares el barril

1 minuto

Nueva York, 14 nov (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subió este viernes un 2,39 % hasta 60,09 dólares el barril, tras un ataque de Ucrania a instalaciones portuarias y petroleras rusas.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en diciembre sumaron 1,40 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior.

Pese a la subida de hoy, el WTI cierra la semana con una leve revalorización del 0,15 %.

Ucrania atacó anoche con drones y misiles el puerto de Novorosíisk y la refinería de la región de Sarátov, situados en territorio ruso, lo que ha afectado sus exportaciones de petróleo e influido en la oferta global.

La terminal portuaria es una de las más grandes que tiene Rusia en el sur del país para exportar petróleo y productos derivados y es utilizada para suministrar combustible a las tropas rusas en Ucrania, según este país.

Mientras, en la refinería de la región de Sarátov -que ya había sido atacada en varias ocasiones durante esta guerra- se produjeron varias explosiones a consecuencia del bombardeo ucraniano.

En paralelo, aunque no tuvo efecto en la cotización de hoy, el Gobierno de EE.UU. divulgó anoche un incremento superior al esperado en las reservas comerciales de crudo mientras la producción sigue en récord.

Según la Administración de Información de Energía, hubo un incremento semanal de 6,4 millones barriles de crudo y la producción se incrementó hasta 13,9 millones de barriles diarios. EFE

