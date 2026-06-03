El petróleo de Texas sube un 2,52 % tras los nuevos ataques en Oriente Medio

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Nueva York, 3 jun (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía este miércoles un 2,52 %, hasta 96,12 dólares el barril, después de que se registraran nuevos ataques en Oriente Medio pese al alto el fuego y las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en Estados Unidos, sumaban 2,36 dólares respecto al cierre del martes.

El precio del petróleo volvió a tensionarse después de que Kuwait, aliado de EE.UU. en la región, detectara y respondiera a un total de 13 misiles balísticos y 17 drones lanzados por Irán.

Los ataques causaron la muerte de un ciudadano indio. Se trata de la primera vez que Kuwait anuncia la muerte de uno de sus residentes en un ataque iraní desde la entrada en vigor del alto el fuego en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, a principios de abril.

Además, Baréin, otro aliado árabe de EE.UU. en el Golfo, anunció que sus defensas antiaéreas han interceptado tres misiles y varios drones lanzados por Teherán.

Mientras tanto, Estados Unidos e Irán siguen inmersos en sus negociaciones para poner fin a la guerra, que ya se extiende más de tres meses, y para reabrir el estrecho de Ormuz, que antes del inicio de las hostilidades era clave para el transporte de una quinta parte del petróleo mundial.

Una de las últimas exigencias de Irán para cerrar el acuerdo ha sido el cese de la ofensiva israelí en el Líbano. EE.UU., por su parte, condicionó el pacto a que sus aliados en Oriente Medio, como Arabia Saudí o Catar, se adhieran a los Acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con Israel. EFE

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