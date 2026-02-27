El petróleo de Texas sube un 2,78 % por la escalada de tensión entre EE.UU. e Irán

2 minutos

Nueva York, 27 feb (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este viernes un 2,78 %, hasta los 67,02 dólares el barril, impulsado por el temor de los operadores a que la escalada de tensión entre EE.UU. e Irán afecte al suministro de crudo.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en abril sumaron 1,81 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior.

El precio del Texas ha ganado un 0,89 % esta semana, en la que se ha visto influido por las conversaciones nucleares que mantienen EE.UU. e Irán y la posibilidad de un ataque estadounidense sobre suelo iraní.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este viernes que Washington no está contento con cómo está negociando Irán sobre su programa nuclear, pero admitió que aún no ha tomado «una decisión final» sobre si realizar o no un ataque sobre ese país.

Está previsto que hoy se reúna el canciller de Omán, Sayyid Badr Albusaidi, con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y otros funcionarios en Washington para tratar sobre las conversaciones con Irán, en las que ha mediado el sultanato.

Además, las dos partes se han emplazado a una nueva reunión el lunes en Viena, sede del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Washington exige el final del enriquecimiento de uranio por parte de Irán y que ese país limite el alcance de sus misiles balísticos, puntos a los que se niega Teherán, que solo acepta recortes en su programa atómico a cambio del levantamiento de sanciones.

El analista Tom Essaye considera que «cualquier deterioro» en las negociaciones nucleares hará que el WTI se mantenga en los máximos de principios de año, justo por encima de los 67 dólares el barril.

En el plano doméstico, las reservas comerciales de EE.UU. aumentaron en 16 millones de barriles la semana pasada, unas diez veces más de lo esperado por los expertos.

Por otro lado, esta semana también ha estado marcada por la incertidumbre arancelaria después de que el Tribunal Supremo anulara buena parte de los aranceles impuestos por Trump bajo poderes de emergencia económica.

Tras darse a conocer el fallo, el presidente anunció un arancel global del 15 % pero sin abundar en detalles sobre su aplicación. EFE

