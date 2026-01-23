El petróleo de Texas sube un 2,9 % impulsado por sanciones de EEUU a Irán y la ola de frío

2 minutos

Nueva York, 23 ene (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este viernes un 2,9 %, hasta los 61,07 dólares el barril, tras nuevas sanciones de Washington a las exportaciones petroleras de Irán y las expectativas de una ola de frío extremo en parte de Estados Unidos.

Al cierre de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en marzo subieron 1,71 dólares respecto al día anterior. En el conjunto de la semana, se revalorizan un 2,5 %.

El Texas se encareció por la escalada de tensiones geopolíticas con Irán, pues Washington ha impuesto hoy sanciones a un grupo de buques petroleros y empresas iraníes mientras envía una flota armada hacia ese país «por si acaso», según anunció ayer el presidente estadounidense, Donald Trump.

Trump reivindicó que, gracias a sus presiones, Teherán no ejecutó hace unos días a varios detenidos en las protestas antigubernamentales que se desarrollan desde hace semanas en Irán con motivo de la mala situación económica, y ante las que ha amenazado con una intervención militar.

Mientras tanto, la tormenta invernal que asolará el centro de Estados Unidos y el noreste en los próximos días ha impulsado el precio, tanto por la potencial demanda de combustibles asociada como por parones previstos en la producción, señalaban los analistas.

Durante la semana, el crudo estadounidense tuvo oscilaciones tras las amenazas arancelarias de Trump a un grupo de países europeos por oponerse a que Estados Unidos, adquiera Groenlandia y su posterior suspensión al llegar a un preacuerdo con el líder de la OTAN, Mark Rutte.

Entre los factores bajistas estuvo una subida mayor de la esperada en las reservas comerciales de crudo estadounidenses, que se interpreta como una señal de debilidad demanda, y la perspectiva de avances en el proceso de paz entre Rusia y Ucrania, que reduce el riesgo de interrupciones de suministro. EFE

nqs/asg/ajs