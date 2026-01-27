El petróleo de Texas sube un 2,9 % tras el aumento de presencia militar de EE.UU. en Irán

Nueva York, 27 ene (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este martes un 2,9 % hasta los 62,39 dólares el barril tras el aumento de la presencia militar de Estados Unidos en Oriente Medio que reaviva las alertas de una posible escalada de las tensiones en Irán que acabe afectando a la producción de crudo.

Al cierre de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en marzo sumaron 1,76 dólares respecto al día anterior.

El portaaviones nuclear estadounidense USS Abraham Lincoln, y su grupo de combate, han llegado a Oriente Medio después de que el presidente, Donald Trump, ordenara enviar una «flota enorme» por la represión contra las protestas en Teherán.

Las Fuerzas Armadas de Irán advirtieron que la presencia de las fuerzas estadounidenses incrementa su «vulnerabilidad» y los convierte en «objetivos al alcance».

«La República Islámica no iniciará ninguna guerra, pero no permitirá ninguna amenaza contra la seguridad nacional del país», advirtió el comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes.

Irán es uno de los principales productores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y controla el Estrecho de Ormuz, una zona clave para el transporte del crudo por donde pasa aproximadamente el 20 % del petróleo diario.

Las recientes tensiones o amenazas de conflicto en la zona añaden una prima de riesgo al precio de otros crudos, ante el miedo a que pueda haber cortes o problemas relacionados con el comercio.

Además, las perdidas de producción en algunos estados de Estados Unidos provocadas por la tormenta invernal que ha azotado gran parte del país también están apoyando el precio del petróleo de Texas, al bajar la oferta pero mantenerse la demanda. EFE

