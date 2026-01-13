El petróleo de Texas sube un 3,03 % y sobrepasa los 61 dólares ante la crisis en Irán

1 minuto

Nueva York, 13 ene (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subía este martes un 3,03 %, sobrepasando la barrera de los 60 dólares, ante el temor del mercado por posibles interrupciones en el suministro proveniente de Irán.

Poco después de las 11:00 hora local, las 16:00 GMT, el crudo marcaba 61,30 dólares, lo que supone un aumento de 3,03 % -o 1,81 dólares- respecto al cierre de la jornada anterior, cuando terminó en 59,5 dólares.

El petróleo de Texas, al igual que el Brent, de referencia en Europa, reacciona al alza ante el temor de los inversores por posibles interrupciones en el suministro de crudo de Irán, uno de los mayores productores de crudo de la OPEP, como consecuencia de las protestas antigubernamentales que se están produciendo en todo el país y que habrían dejado ya más de 2.000 muertos según algunas fuentes.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha advertido de posibles acciones militares y anunciado que impondrá un arancel del 25 % a cualquier país que mantenga relaciones comerciales con Teherán, cuyo petróleo se exporta en gran medida a China.

Además de Irán, los inversores también siguen de cerca el aumento de las tensiones en la guerra de Ucrania y la situación candente sobre Groenlandia, lo que atenúa por el momento las preocupaciones iniciales de un exceso de oferta impulsada por el retorno de más barriles procedentes de Venezuela al mercado. EFE

jco/syr/rcf