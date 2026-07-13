The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora

El petróleo de Texas sube un 3,25 % tras anunciar Irán el cierre del estrecho de Ormuz

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nueva York, 13 jul (EFE).- El petróleo de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía un 3,25 % este lunes, hasta 73,73 dólares, ante el temor desatado después de que Irán anunciara el cierre del estrecho de Ormuz «hasta nuevo aviso».

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 2,32 dólares respecto al cierre del viernes. EFE

ecs/rcf

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR