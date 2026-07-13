El petróleo de Texas sube un 3,25 % tras anunciar Irán el cierre del estrecho de Ormuz

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Nueva York, 13 jul (EFE).- El petróleo de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía un 3,25 % este lunes, hasta 73,73 dólares, ante el temor desatado después de que Irán anunciara el cierre del estrecho de Ormuz «hasta nuevo aviso».

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 2,32 dólares respecto al cierre del viernes. EFE

ecs/rcf