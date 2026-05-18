El petróleo de Texas sube un 3 % tras decir Trump que pospone un ataque programado a Irán

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Nueva York, 18 may (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este lunes un 3,07 %, hasta los 108,66 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que ha decidido posponer un ataque contra Irán planeado para el martes.

Al término de la sesión, los contratos para entrega en junio del WTI, el crudo de referencia en EE.UU., sumaban 3,24 dólares respecto al cierre anterior.

El mercado del petróleo remontó, tras un inicio de la sesión a la baja, después de que Trump asegurara que ha decidido posponer un ataque contra Irán, previsto para este martes, después de que se lo pidieran sus aliados de Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos.

En un mensaje en su red Truth Social, el republicano aseguró, sin embargo, que Estados Unidos está preparado para lanzar en cualquier momento un «ataque a gran escala» contra la República Islámica si no se llega a un acuerdo para limitar sus capacidades nucleares.

Esta fue la primera vez, desde que se acordó el alto el fuego con Irán, en la que el mandatario mostraba tan abiertamente su intención del atacar a Irán, lo que habría supuesto una especie de reinicio del conflicto.

Teherán trasladó este lunes, a través de Pakistán, una nueva versión de su propuesta de paz pata poner fin a la guerra.

Trump aseguró tras recibirla que no está dispuesto a hacer concesiones y declaró, en una conversación telefónica con New York Post, que Irán «sabe lo que va a suceder pronto».

El domingo, Trump ya amenazó con reanudar la ofensiva si no se alcanza un acuerdo pronto y advirtió a Irán de que «el reloj avanza».

Por otro lado, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió este lunes de que el colchón que ofrecían las reservas comerciales acumuladas antes de la guerra en Oriente Medio y del cierre del estrecho de Ormuz se acabará en cuestión de semanas. EFE

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