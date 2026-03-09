El petróleo de Texas sube un 4,26 % en medio de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán

Nueva York, 9 mar (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este lunes un 4,26 %, hasta 94,77 dólares el barril, en medio de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán y la reunión telemática del G7 sobre el impacto del conflicto.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en abril sumaban 3,87 dólares con respecto al cierre del viernes. EFE

