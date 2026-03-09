The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El petróleo de Texas sube un 4,26 % en medio de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nueva York, 9 mar (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este lunes un 4,26 %, hasta 94,77 dólares el barril, en medio de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán y la reunión telemática del G7 sobre el impacto del conflicto.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en abril sumaban 3,87 dólares con respecto al cierre del viernes. EFE

asg/rh/lss

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR