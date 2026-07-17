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El petróleo de Texas sube un 4,48 % por la escalada de ataques entre EEUU e Irán

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Nueva York, 18 jul (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este viernes un 4,48 %, hasta 82,49 dólares el barril, apoyado por la escalada de los ataques recíprocos entre Estados Unidos e Irán.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, los de referencia en Estados Unidos, sumaron 3,54 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior. EFE

asg/ecs/rcf

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