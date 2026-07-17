El petróleo de Texas sube un 4,48 % por la escalada de ataques entre EEUU e Irán

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Nueva York, 18 jul (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este viernes un 4,48 %, hasta 82,49 dólares el barril, apoyado por la escalada de los ataques recíprocos entre Estados Unidos e Irán.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, los de referencia en Estados Unidos, sumaron 3,54 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior.

En el cómputo semanal, el precio del WTI se ha disparado un 14,7 %.

Los operadores siguen de cerca la escalada del conflicto entre EEUU e Irán, que se intensificó en los últimos días con nuevos ataques por parte de ambos países.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses alcanzaron en su última ronda de ataques decenas de objetivos militares de la nación persa, como infraestructura logística y capacidades marítimas, según informó el Comando Central del Ejército estadounidense (Centcom).

Por su parte, Irán afirmó haber atacado y destruido objetivos militares estadounidenses en Al Tanf, Siria, y Catar, incluidos un sistema de radar y varios aviones cisterna, así como haber causado la muerte de varios militares estadounidenses, lo que EE.UU. desmintió horas después.

Mientras, Kuwait denunció que una de sus plantas desalinizadoras y de energía sufrió daños en un ataque de represalia de Irán, y pidió a los residentes que minimicen el consumo eléctrico para estabilizar la red.

Pese a todo, Jorge León, jefe de análisis geopolítico de Rystad Energy, se muestra optimista y afirma en una nota recogida por CNBC que Washington y Teherán llegarán previsiblemente a un acuerdo para poner fin a la guerra.

«Teherán tiene sobre la mesa un paquete económico sustancial que incluye el acceso a activos congelados y exenciones a las exportaciones, y no quiere renunciar a él definitivamente», anota.

El analista Tom Essaye apunta, por su parte, que la atención del mercado sigue centrada principalmente en el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por la que circulaba un 20 % del suministro de crudo mundial.

El experto prevé que el precio del Texas alcance nuevos máximos mensuales después de que los volúmenes de exportación a través de Ormuz se desplomaran hasta los 5,5 millones de barriles diarios. EFE

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