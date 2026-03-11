The Swiss voice in the world since 1935
El petróleo de Texas sube un 4,55 %, tras anuncio de liberación de reservas de la AIE

Nueva York, 11 mar (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subió este miércoles un 4,55 %, hasta 87,25 dólares el barril, tras anunciarse que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) liberará gradualmente 400 millones de barriles de crudo al mercado.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en abril sumaban 3,8 dólares con respecto al cierre de ayer. EFE

