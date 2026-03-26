El petróleo de Texas sube un 4,6 % tras bloqueo de negociaciones y nuevos ataques en Irán

1 minuto

Nueva York, 26 mar (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este jueves un 4,6 %, hasta los 94,48 dólares el barril, en medio de las versiones contradictorias de EE.UU. e Irán sobre las negociaciones para terminar la guerra en Oriente Medio, y los nuevos ataques de Israel contra la cúpula iraní.

Al término de la sesión, los contratos de futuros para el mes de mayo, el de referencia en Estados Unidos, sumaron 4,16 dólares al cierre anterior. EFE

ecs/lss