El petróleo de Texas sube un 4,6 % tras bloqueo de negociaciones y nuevos ataques en Irán

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Nueva York, 26 mar (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este jueves un 4,6 %, hasta los 94,48 dólares el barril, en medio de las versiones contradictorias de Estados Unidos e Irán sobre las negociaciones para terminar la guerra en Oriente Medio y los nuevos ataques de Israel contra la cúpula iraní.

Al término de la sesión, los contratos de futuros para el mes de mayo, el de referencia en Estados Unidos, sumaron 4,16 dólares al cierre anterior.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que Teherán está «suplicando llegar a un acuerdo» y que él también quiere que haya un pacto, aunque sigue amenazando con nuevos ataques.

Poco antes, Trump amenazó de nuevo a los líderes iraníes a que «se tomen en serio» las negociaciones «antes de que sea demasiado tarde», ya que, si no lo hacen, «no habrá vuelta atrás y no será nada agradable».

Por su parte, Irán, que hace unos días rechazó la propuesta de 15 puntos del mandatario estadounidense por considerarla «excesiva» y le envió una propia, aseguró que la Casa Blanca se contradice.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, dijo que las palabras y el comportamiento de Estados Unidos son «una señal de contradicción», pues a la vez que solicita negociar, sigue la agresión y envía más fuerzas a la región.

Araqchí aseguró ayer que «no ha habido negociaciones ni conversaciones», pero confirmó que ha habido contactos por parte de Washington a través de intermediarios.

Entre todo esto, Israel -que no habla de negociaciones- dice haber asesinado al comandante de la Armada iraní, Alireza Tangsiri, encargado del bloqueo de Ormuz. EFE

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