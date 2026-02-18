El petróleo de Texas sube un 4 % en medio de la tensión entre EE.UU. e Irán

Nueva York, 18 feb (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subía este miércoles a media jornada un 4 %, hasta 64,75 dólares el barril, después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, afirmara que Irán no abordó las líneas rojas de EE.UU. en sus conversaciones nucleares.

A las 12:40 hora local (17:40 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en marzo sumaban 2,49 dólares respecto al cierre de la jornada anterior.

El precio del Texas se disparaba hoy ante las últimas declaraciones de Vance a la cadena Fox News, donde afirmó que es «muy evidente» que el presidente, Donald Trump, «ha establecido límites que los iraníes aún no están dispuestos a reconocer ni superar».

Agregó que EE.UU. cuenta con un «Ejército muy poderoso» y que el mandatario republicano «ha mostrado su disposición a usarlo».

Sus palabras tienen lugar un día después de que el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, indicara que su país y EE.UU. habían «alcanzado un acuerdo general sobre una serie de principios directores» sobre los que basarán la redacción de un posible texto de consenso.

Esta noticia redujo parte de la prima geopolítica que impulsó los precios del crudo recientemente e hizo bajar al Texas un 0,89 % al cierre de la sesión del martes.

El analista Tom Essaye apunta hoy en su informe diario Sevens Report que el ‘rally’ petrolero de principios de año parece estar perdiendo impulso ante la ausencia de acciones militares de EE.UU. contra Irán, mientras ganan tracción las conversaciones diplomáticas.

No obstante, señala que el WTI podría volver a experimentar este ‘rally’ si resurge la amenaza militar o se producen acciones concretas.

EE.UU. e Irán no han fijado fecha para la próxima ronda de conversaciones indirectas entre Araqchí y el equipo estadounidense, formado por el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno de Trump, con mediación omaní.

Según la agencia Fars, vinculada con la Guardia Revolucionaria iraní, Teherán cerró ayer partes del estratégico estrecho de Ormuz durante varias horas por la celebración de maniobras navales.

Por esta ruta pasa aproximadamente un tercio de las exportaciones de crudo que se transportan por la vía marítima, de acuerdo con la firma Kpler. EFE

