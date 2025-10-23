El petróleo de Texas sube un 5,45% tras sanciones de EE.UU. a las grandes petroleras rusas

1 minuto

Nueva York, 23 oct (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este jueves por la mañana un 5,45 %, hasta 61,69 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impusiera nuevas y sustanciales sanciones a las dos mayores petroleras rusas.

A las 9.00 hora local de Nueva York (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en diciembre sumaban 3,19 dólares respecto al cierre de la sesión anterior. EFE

syr/vh