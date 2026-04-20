El petróleo de Texas sube un 5,7 % tras nuevas tensiones entre EE.UU. e Irán

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Nueva York, 20 abr (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía este lunes un 5,74 %, hasta los 88,66 dólares el barril, después de que el ataque de Estados Unidos contra un buque iraní cerca del estrecho de Ormuz desatara de nuevo las tensiones entre ambos países.

A las 09.00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de mayo, el de referencia en EE.UU., sumaban 4,81 dólares respecto al cierre anterior del viernes, cuando cayó más de un 12 % tras el anuncio de la reapertura de la vía marítima.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este domingo que la Armada estadounidense atacó y se apoderó de un buque de carga de bandera iraní que intentó atravesar el bloqueo naval del estrecho de Ormuz, ordenado por el mandatario estadounidense.

El Ejército iraní denunció que el ataque supone una violación del alto el fuego de dos semanas pactado entre Teherán y Washington y dijo haber respondido con ataques de drones contra barcos estadounidenses.

El buque era un portacontenedores que viajaba desde China hacia su país, según Irán.

Mientras tanto, Teherán afirmó este lunes que por el momento no tiene planes de participar en una nueva ronda de negociaciones con EE.UU., pese a que una delegación estadounidense se encuentra viajando a Pakistán, país mediador.

«Por el momento, no tenemos planes para la próxima ronda de negociaciones y no se ha tomado ninguna decisión al respecto», dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

El portavoz acusó a Washington de «violar de forma continua los términos del alto el fuego» y demostrar que «no tiene seriedad en el seguimiento del proceso diplomático».

El pasado sábado 11, delegaciones de Irán y EE.UU. celebraron la primera ronda de negociaciones en Islamabad, que concluyó sin acuerdo tras 21 horas de conversaciones. Entonces, Irán no confirmó su participación hasta última hora. EFE

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