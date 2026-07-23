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El petróleo de Texas sube un 6,1 %, hasta 92 dólares, tras nueva escalada en Oriente Medio

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Nueva York, 23 jul (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este jueves un 6,17 %, hasta 92,19 dólares el barril, después de una nueva escalada del conflicto en Oriente Medio tras el ataque de los rebeldes hutíes del Yemen contra dos petroleros saudíes en el mar Rojo.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaron 5,36 dólares respecto al cierre anterior. EFE

ecs/syr/rcf

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