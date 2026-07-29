El petróleo de Texas sube un 6,5 %, hasta 84,46 dólares, tras la escalada en Oriente Medio

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Nueva York, 29 jul (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este miércoles un 6,56 %, hasta 84,46 dólares el barril, ante la escalada en Oriente Medio tras el ataque de Irán contra una base de Estados Unidos en Jordania y la ofensiva contra milicias proiraníes en Irak.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 5,20 dólares respecto al cierre anterior. EFE

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