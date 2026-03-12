El petróleo de Texas sube un 6,51 % tras advertencia de AIE sobre reducción del suministro

1 minuto

Nueva York, 12 mar (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía este jueves un 6,51 %, hasta 92,93 dólares el barril, tras la drástica reducción de la previsión de crecimiento del suministro de petróleo para este año por parte de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en abril sumaban 5,68 dólares con respecto al cierre del día anterior. EFE

syr/jco/lss