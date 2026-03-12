El petróleo de Texas sube un 6,51 % tras advertencia de AIE sobre reducción del suministro

2 minutos

Nueva York, 12 mar (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía este jueves un 6,51 %, hasta 92,93 dólares el barril, tras la drástica reducción de la previsión de crecimiento del suministro de petróleo para este año por parte de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en abril sumaban 5,68 dólares con respecto al cierre del día anterior.

La AIE calcula que el cierre del estrecho de Ormuz por la guerra en Oriente Medio reducirá la oferta de petróleo en el mundo en 8 millones de barriles al día (mbd) en marzo, por lo que ha revisado sus previsiones para todo el año.

En su informe mensual sobre el mercado del petróleo publicado este jueves, la AIE destaca que esté conflicto está causando la mayor interrupción de suministro de la historia, y precisa que con 98,8 mbd de media este mes, la salida de petróleo al mercado va a caer al nivel que tenía en el primer trimestre de 2022.

El descenso supone una caída del 7,5 % respecto a la oferta de crudo que hubo el pasado mes de febrero.

Según los elementos de que dispone la agencia, los flujos se han reducido a menos del 10 % de las cantidades que normalmente pasaban por el estrecho de Ormuz (15 mbd de crudo y 5 mbd de derivados del petróleo).

Esas pérdidas sólo podrán compensarse a corto plazo y de forma muy parcial con un aumento de producción de productores ajenos a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), principalmente Estados Unidos, Canadá, así como Rusia y Kazajistán, que recuperarán una parte del retroceso que sufrieron en febrero.

La AIE anunció la víspera que sus 32 países miembros van a sacar hasta 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, la mayor operación de ese tipo de su historia, para tratar de compensar esta caída del suministro.

Por su parte, nuevos ataques a barcos en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, entre ellos dos petroleros en aguas territoriales de Irak, marcan el inicio de la decimotercera jornada de guerra en Irán.

El Secretario de Energía, Chris Wright, confirmó a CNBC hoy que la Marina de EE. UU. aún no está lista para escoltar petroleros, ya que sus activos están concentrados en destruir la capacidad ofensiva de Irán y que se espera que las escoltas comiencen a finales de este mes. EFE

