El petróleo de Texas sube un 6,6 %, hasta 84 dólares, tras avanzar Trump que atacará Irán

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Nueva York, 29 jul (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este miércoles un 6,66 %, hasta 84,54 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avanzara que va a atacar «con fuerza» a Irán como respuesta a la ofensiva de Teherán.

A las 09.00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 5,28 dólares al cierre anterior. EFE

ecs/lss