El petróleo de Texas sube un 6,74 % respecto a su último cierre tras los ataques a Irán

Nueva York, 2 mar (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI) subía este lunes un 6,74 % respecto al cierre del pasado viernes tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán y la posterior represalia del país persa.

El crudo cotizaba a 71,54 dólares, unos 4,5 más respecto al cierre del viernes, cuando terminó en torno a 67 dólares, antes de que se produjeran los bombardeos sobre Irán.

El repunte de su precio se produce en medio de temores a una escalada del conflicto en Oriente Medio, región clave para el suministro mundial de energía, lo que ha elevado la preocupación de los mercados por posibles interrupciones en la producción o el transporte de petróleo. Irán es el cuarto mayor productor de la OPEP.

Los analistas también advierten del riesgo de que el conflicto afecte al estrecho de Ormuz, paso marítimo por el que transita cerca del 20 % del petróleo que se consume en el mundo, lo que podría provocar nuevas subidas si se interrumpe el tránsito de crudo.

El aumento de la incertidumbre geopolítica está impulsando también la demanda de activos refugio: los futuros del oro subían en torno a un 3 % y el índice de volatilidad VIX, conocido como el «indicador del miedo» de Wall Street, alcanzaba su nivel más alto en lo que va de 2026.

Analistas como Adam Hetts, responsable de activos en Janus Henderson Investors, argumentan que la incertidumbre «suele pesar sobre los activos de riesgo a nivel mundial» y que un aumento sostenido de los precios del crudo podría generar «una alerta inflacionaria global».

«Si el conflicto interrumpe el tránsito de petróleo a través del estrecho de Ormuz, los precios podrían subir aún más y afectar a la economía global», dijo Hetts a la cadena CNBC. EFE

