El petróleo de Texas sube un 6,95 %, hasta 106,8 dólares, ante la falta de avances en Irán

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Nueva York, 29 abr (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró este miércoles con una subida del 6,95 %, hasta los 106,8 dólares por barril, ante la falta de avances en las negociaciones entre EE. UU. e Irán.

Los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE. UU., para entrega en junio sumaron 6,9 dólares con respecto al cierre del día anterior.

El precio del WTI se disparó este miércoles por el prolongado cierre del estrecho de Ormuz pese al alto al fuego acordado por Estados Unidos e Irán. EFE

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