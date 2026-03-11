El petróleo de Texas sube un 7,87 % tras anunciar liberación de barriles de crudo de EEUU

1 minuto

Nueva York, 11 mar (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este miércoles un 7,87 %, hasta los 92,84 dólares el barril, después de que Estados Unidos anunciara que liberará 172 millones de barriles de crudo de su reserva estratégica para hacer frente a la escalada de los precios del crudo provocada por la guerra en Oriente Medio.

Sobre las 19:30 hora local (23:30 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en abril sumaban 6,77 dólares al anterior cierre, cuando ya subió un 4,55 %. EFE

