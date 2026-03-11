The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El petróleo de Texas sube un 7,87 % tras anunciar liberación de barriles de crudo de EEUU

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nueva York, 11 mar (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este miércoles un 7,87 %, hasta los 92,84 dólares el barril, después de que Estados Unidos anunciara que liberará 172 millones de barriles de crudo de su reserva estratégica para hacer frente a la escalada de los precios del crudo provocada por la guerra en Oriente Medio.

Sobre las 19:30 hora local (23:30 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en abril sumaban 6,77 dólares al anterior cierre, cuando ya subió un 4,55 %. EFE

ecs/jrh

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR