El petróleo de Texas sube un 8,42 % tras los ataques a Irán

1 minuto

Nueva York, 1 mar (EFE).- El petróleo intermedio de Texas subió este domingo un 8,42 % en una primera manifestación tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel que ha acabado con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, y gran parte de su cúpula militar.

A la apertura del mercado de futuros, el crudo sumaba 5,64 dólares al dato de cierre del viernes, cuando aún no se habían producido los bombardeos sobre Irán. EFE

