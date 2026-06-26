El petróleo de Texas termina en 69,23 dólares el barril una semana marcada por Ormuz

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Nueva York, 26 jun (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró este viernes con una bajada del 3,74 %, hasta los 69,23 dólares el barril, terminando así una semana marcada de nuevo por la situación en el estrecho de Ormuz.

Al finalizar la sesión, los contratos de futuros del WTI para agosto, el mes de referencia, restaron 2,69 dólares respecto al cierre anterior.

En el cómputo semanal, el precio del Texas ha bajado un 10,8 %.

Irán insistió este viernes en que los buques que transiten por Ormuz deben seguir las rutas establecidas por la República Islámica, después de que un carguero fuese atacado ayer en el estratégico paso, cerca de las costas de Omán, por un proyectil desconocido.

El navío afectado en el ataque, que no dejó víctimas, tenía bandera de Singapur.

Según el diario The Wall Street Journal, la Guardia Revolucionaria iraní disparó y dañó el puente de mando del buque, horas después de advertir a los barcos de que no navegaran a través del estrecho por rutas que no hubieran sido autorizadas por Irán.

Tras el ataque, la Organización Marítima Internacional (OMI) anunció que ponía en pausa su plan de evacuación de barcos del estrecho, que se había puesto en marcha para sacar de la zona a 11.000 marineros varados en el golfo Pérsico.

El secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, dijo este viernes en una rueda de prensa virtual en la ONU que la entidad ha evacuado a unos 115 buques de Ormuz, lo que representa unos 2.500 marineros «que ya han abandonado a salvo» esta ruta.

Domínguez aclaró que estas evacuaciones tuvieron lugar antes de que la organización pausara ayer su plan de evacuación.

Esta semana los operadores han estado pendientes del estrecho, por donde antes de que comenzara el conflicto el 28 de febrero circulaba un 20 % del suministro de crudo global.

Según Kpler, la plataforma que monitorea el transporte marítimo mundial, en lo que va de junio el paso de petróleo por Ormuz ha aumentado hasta unos 4,9 millones de barriles diarios (bpd).

Por otro lado, la Administración de Información Energética informó el miércoles de que la semana pasada las reservas comerciales de crudo estadounidense cayeron en 6,1 millones de barriles, hasta 412,1 millones de barriles. EFE

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