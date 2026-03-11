El petróleo de Texas vuelve a subir, un 4,12 %, hasta los 86,89 dólares el barril

1 minuto

Nueva York, 11 mar (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) repuntaba este miércoles un 4,12 %, hasta 86,89 dólares el barril, mientras el mercado espera una liberación histórica de reservas de emergencia de la Agencia Internacional de Energía (AIE).

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en abril sumaban 3,44 dólares con respecto al cierre del día anterior. EFE

