El petróleo modera sus subidas pero caen las bolsas de Seúl y Tokio ante la guerra en Oriente Medio

afp_tickers

3 minutos

El petróleo moderó sus ganancias este martes tras la vertiginosa subida de los precios de la energía la víspera, aunque la Bolsa de Seúl se desplomó un 7% y la de Tokio un 3% debido a la inquietud por la evolución de la guerra en Oriente Medio.

Tras dispararse más de un 6% al cierre del lunes, los precios del crudo siguen subiendo, aunque a un ritmo menor: hacia las 06H30 GMT de este martes, el barril de Brent del mar del Norte ganaba un 2,43% hasta los 79,65 dólares, y el de WTI norteamericano subía un 1,90% a 72,58 dólares.

Los mercados energéticos sufrieron el lunes una conmoción mundial, con una subida vertiginosa de los precios del oro negro y el gas, ya que la guerra en Oriente Medio amenaza una región crucial para la producción y exportación de hidrocarburos.

El estrecho de Ormuz, cuello de botella por el que transita alrededor del 20% del petróleo y el gas natural licuado (GNL) mundial, está ahora cerrado de facto al tráfico: las principales compañías marítimas han suspendido sus travesías ante la explosión del valor de las primas de seguro.

Un general de los Guardianes de la Revolución iraníes amenazó el lunes con «quemar cualquier barco» que intente cruzar Ormuz, al añadir que Teherán también atacará los oleoductos para «no dejar que ni una sola gota de petróleo salga de la región».

«Cuanto más se prolongue la perturbación, mayor será el riesgo de que otras instalaciones e infraestructuras de la región del Golfo queden fuera de servicio», comentó el martes Chris Weston, analista de Pepperstone.

El lunes, la empresa energética pública catarí QatarEnergy ya anunció que interrumpió su producción de GNL tras los ataques iraníes contra las instalaciones de dos de sus principales plantas de procesamiento de gas.

Previamente, una de las mayores refinerías de Arabia Saudí tuvo que interrumpir algunas operaciones.

– Bolsas bajo presión, Seúl se desploma –

En el parqué de Seúl, donde se reanudaron las operaciones tras el lunes festivo, el índice de referencia Kospi cerró con una caída del 7,24%, hasta los 5.791,91 puntos, lastrado por un efecto de recuperación.

En Tokio, el indicador principal Nikkei cedió un 3,06% hasta las 56.279,05 unidades, mientras que el índice ampliado Topix perdió un 3,24% hasta 3.772,17 enteros.

Sídney cedía un 1,3%, Taipéi un 2,2% y Hong Kong un 1,1%.

Los inversionistas siguen evaluando el impacto de las perturbaciones en el suministro energético y las rutas internacionales de transporte de mercancías.

«Corea del Sur es una economía muy dependiente de las exportaciones, y los indicios de escalada del conflicto han acentuado la incertidumbre», declaró a la AFP Kim Dae-jong, profesor de comercio de la Universidad de Sejong.

Los gigantes de los chips Samsung y SK Hynix se desplomaron más de un 10%, ya que podrían ver alterados sus costos logísticos.

Las compañías aéreas, también afectadas por el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio, han sufrido un duro golpe, como Japan Airlines (-6,43 %) y ANA (-3,29 %).

– El oro y el dólar se estabilizan –

El oro, refugio tradicional de los inversionistas ante la incertidumbre geopolítica y el riesgo de inflación, mantuvo sus ganancias y se estabilizó hacia las 06H30 GMT en 5.307 dólares la onza.

El dólar también encontró el equilibrio (en 157,27 yenes al cambio), tras haber avanzado notablemente el día anterior, respaldado por su condición de valor refugio y por la subida de los precios del petróleo, que hacen temer un aumento de la inflación en Estados Unidos y un retraso en las bajadas de tipos de la Reserva Federal (Fed).

jug/spi/arm/avl